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Tunceli'de şiddetli çatışma: Terör örgütü PKK şoka uğradı!

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Jandarma Özel Harekat Timleri ile yaşanan çatışmada ikisi kadın 3 terörist öldürüldü.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:19
Tunceli'de şiddetli çatışma: Terör örgütü PKK şoka uğradı!

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'mızca Pülümür İlçemiz Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde icra edilen operasyonda iki bayan, bir erkek olmak üzere toplam 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir"denildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden çıkan silahların birinin M 16, ikisinin ise kalaşnikof olduğu ve yüklü miktarda mühimmat çıktığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:19
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