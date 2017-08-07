Tunceli'de şiddetli çatışma: Terör örgütü PKK şoka uğradı!
Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Jandarma Özel Harekat Timleri ile yaşanan çatışmada ikisi kadın 3 terörist öldürüldü.07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:19
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'mızca Pülümür İlçemiz Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde icra edilen operasyonda iki bayan, bir erkek olmak üzere toplam 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir"denildi.
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden çıkan silahların birinin M 16, ikisinin ise kalaşnikof olduğu ve yüklü miktarda mühimmat çıktığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği öğrenildi.