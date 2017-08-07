Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tunceli'de şiddetli çatışma!

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Jandarma Özel Harekat Timleri ile yaşanan çatışmada ikisi kadın 3 terörist öldürüldü.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:16
Tunceli'de şiddetli çatışma!

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'mızca Pülümür İlçemiz Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde icra edilen operasyonda iki bayan, bir erkek olmak üzere toplam 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir"denildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden çıkan silahların birinin M 16, ikisinin ise kalaşnikof olduğu ve yüklü miktarda mühimmat çıktığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:16
  1. Tunceli
  2. pülümür
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye ikinci talimatı verdi…
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye..
    2. İstanbul'da çok sayıda araç kundaklandı!
    3. Çocukların kullandığı WhasApp..
    4. Siyonist uşağı, Sina’yı İsrail'e..
    5. Dijital oyunlarla İslâm’a kin kusuyorlar
    6. Başörtülüye su bile yok
    7. Mescitler merdiven altına kaymasın
    8. FETÖ, MİT’i bile dinlemiş
    9. Kurmayların yüzde 59’u FETÖ’den ihraç..
    10. 2019’un işaret fişeğini Güneysu’dan..
    11. Tunceli'de şiddetli çatışma!
    12. O general hakkında şok iddia!
    13. Venezuela ordusu kaçan darbecilerin..
    14. Bakan açıkladı: 8 saatlik yol 2 saate..
    15. Cami yapımında yeni dönem... Çevre..
    16. Bu tedavi kanseri yok edecek
    17. Patoz makinesinin içine düşen işçi..
    18. Düşen terliği almak isterken boğuldu
    19. Denizli-Antalya karayolunda heyelan!
    20. Göztepe Beşiktaş'ın yıldızı ile resmen..
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Sabiha Gökçen savaş alanına döndü: 5 yaralı!
    Sabiha Gökçen savaş alanına döndü: 5 yaralı!
    Bu nasıl araba! 2 genç öldü...
    Bu nasıl araba! 2 genç öldü...