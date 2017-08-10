Tunceli'de sıcak çatışma! 1 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Mazgirt-Dallıbel köyü kırsalında sabaha kadar yapılan operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Terörle mücadelemiz azım ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Ölü ele geçirilen teröristin üzerinden kalaşnikof ile birlikte mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği öğrenildi.