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Tunceli'de PKK'ya operasyon... Çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprak altına saklanmış birçok malzeme ele geçirildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 21:08
Tunceli'de PKK'ya operasyon... Çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığı belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında icra edilen operasyon kapsamında toprak altına gizlenmiş 5 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 2 bin metre kablo, 2 adet testere, 1 adet levye, çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:08
  1. Tunceli Valiliği
  2. Tunceli
  3. pkk 7

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  • Bulent EcoBulent Eco1 sa önce
    ...pkkya buyuk darbe??..
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