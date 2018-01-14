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Tunceli'de PKK'ya 18 ayda "4 bin" operasyon

Tunceli'de jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son 18 ayda gerçekleştirdiği yaklaşık 4 bin operasyonda 250 terörist etkisiz hale getirildi.

14 Ocak 2018 Pazar 14:32
Tunceli'de PKK'ya 18 ayda "4 bin" operasyon

Kentte güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla PKK başta olmak  üzere kırsaldaki terör örgütlerine darbe üzerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

JÖH, PÖH ve MİT'in ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar sonucu 15  Temmuz 2016'dan beri 250 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 25 terörist  teslim oldu.

Güvenlik güçleri, operasyonlarını, örgütlerin en güçlü olduklarını  iddia ettikleri, kış üslenmesi ve eğitim kampı olarak kullandıkları, yaşam ve  mühimmat depolarının bulunduğu, "Girilemez ve ulaşılamaz" dedikleri Aliboğazı,  Kutuderesi, Ahpanos, Aslıca, Sal Deresi, Bali Deresi, Dokuzkaya, Karagöl ve  Kızılmescit bölgelerinde aralıksız sürdürüyor.

KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ

Geçmiş yıllarda kalabalık birliklerle terörle mücadele eden güvenlik  birimleri, son yıllarda küçük birliklerle, İHA, SİHA, F-16, ATAK helikopterleri  ve Fırtına obüslerinin desteğiyle nokta operasyonlar yapıyor.

Her türlü hava koşulunda terörle mücadele edebilecek şekilde eğitilen  JÖH ve PÖH birlikleri, başarılı operasyonlarla kırsalda kazandıkları alan  hakimiyetini yılın 12 ayında da kararlı şekilde sürdürerek vatandaşların il,  ilçe, köy ve mezralarına daha güvenli seyahat etmelerini sağlıyor.

4 BİN OPERASYON

Edindiği her bilgiyi titiz şekilde detaylandıran güvenlik birimleri,  kesinleşen bilgiler doğrultusunda teröristlerin bulunması ve etkisiz hale  getirilmesi için gece gündüz, kar kış, sıcak soğuk demeden aralıksız nokta  operasyonlar yapıyor.

15 Temmuz’un ardından kararlı şekilde başlayan ve aralıksız devam eden  terörle mücadele kapsamında Tunceli’de yaklaşık 4 bin operasyon gerçekleştirildi  ve teröristlerin kullandığı 255 sığınak imha edildi.

Sığınaklarda 195 kalaşnikof, terör örgütünün sözde sorumlularının  kullandığı 33 M-16, özellikle helikopterler için tasarlanan 2 Zagros, ağır  makineli 7 biksi ve 3 doçka, uzun namlulu suikast silahı 7 Kanas, 10 tabanca, 160  el bombası, 12 RPG-7 roketatar, 11 ton patlayıcı madde, 51 el yapımı patlayıcı,  490 mutfak tüpü, 70 el telsizi, 10 büyük telsiz, silahlara ait 51 bin mühimmat, 12 jeneratör ve 70 ton gıda maddesi ele geçirilerek terör örgütüne büyük darbe  vuruldu.

52 SÖZDE ÜST DÜZEY YETKİLİ ETKİSİZ

Hava operasyonlarıyla desteklenen, JÖH ve PÖH ekiplerinin çoğu zaman  teröristlerle girdiği sıcak çatışmalarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan  Teröristler Listesi"nde mavi kategorideki 4, turuncu kategorideki 5, gri  kategorideki 12 ve yeşil kategorideki bir teröristin de aralarında bulunduğu 52  sözde üst düzey örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının girdikleri çatışmalarda öldürülen ve yaralanan pek  çok teröristi de kaçırdıkları değerlendiriliyor.

225 İŞ BİRLİKÇİ TUTUKLANDI

Terör örgütlerine kuryelik, yardım ve yataklık yapanların tespiti için  düzenlenen operasyonlarda da 450 iş birlikçi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 225'i tutuklanırken diğerlerinin  büyük bölümü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 14:32
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