Tunceli’de MLKP üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 18 Ağustos tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunceli Hozat’ta, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda MLKP terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 210 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet el bombası ve 1 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Elazığ Karakoçan’da, güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında 2 bidon içerisinde amonyum nitrat, alüminyum tozu, C-4 patlayıcı ve RPG-7 roketatar mühimmatı kullanılarak hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Hakkari Şemdinli’de güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 1 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bingöl Yayladere’de yapılan arazi aramasında ise tespit edilen 3 ayrı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.