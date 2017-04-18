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Tunceli'de köylüler yola çıktı: Düşen helikopteri arıyor

Tunceli'de polis helikopterinin düştüğü bölgenin koordinatlarının tespit edilmesinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Pülümür'de ise 100 kişilik köylü grubunun kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktığı açıklandı.

Tunceli'de köylüler yola çıktı: Düşen helikopteri arıyor
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:42

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopter kazası meydana geldi. Polis ve yetkilileri taşıyan helikopterin düştüğü öğrenildi.

Helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat bulunuyordu. AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıkladı. Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

Tosun'un açıklamaları şöyle:

"Jandarmanın bulunduğu ekip yola çıktı. Çok kar var, bölgeye yürümek zorundayız. 40-45 dakika mesafedeyiz. Pülümür'e iki saatlik bir alanda bulunuyor helikoperter.

Köylülerin katıldığı 100 kişilik vatandaşlar topluluğu bölgeye yürüyor. Havadan kurtarma çalışmaları şuan hava şartlarından dolayı gerçekleştirilemiyor."

Özel tim de bölgeye gidiyor
Tunceli'de helikopterin düştüğü değerlendirilen bölgeye en yakın lokasyonda bulunan Kocatepe Karakolu'ndan iki özel timin bölgeye gönderildiği bildirildi.

Tunceli’de içerisinde 12 kişinin bulunduğu radardan kaybolan ve düştüğü tahmin edilen helikoptere ulaşmak için ekipler çalışmalara devam ediyor.Tunceli, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır’dan çok sayıda sağlık ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

 
EtiketlerDiyarbakırErzurumTunceliElazığKocatepePülümür
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:42
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