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Tunceli’de kar 116 köy yolunu kapattı

Tunceli’nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köye ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından açılması için çalışma yapılıyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:09
Tunceli’de kar 116 köy yolunu kapattı

Meteorolojinin uyardığı kar yağışının Tunceli’nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 8, Çemişgezek’te 2, Hozat’ta 5, Mazgirt’te 17, Nazımiye’de 7, Ovacık’ta 32, Pertek’te 8 ve Pülümür’de 37 olmak üzere toplam 116 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından açılması için çalışma yapılıyor.

Öteyandan ilçelerde ve köyde ikamet eden vatandaşlar, evlerinin çatı ve damlarında biriken karları kendi imkanları ile temizliyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:09
  1. tunceli
  2. kar köy yolu
  3. HÜDA-PAR
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