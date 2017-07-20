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Tunceli'de jandarma komutanlığına hain saldırı!

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Asayiş Komando Bölüğüne teröristlerce taciz ateşi açıldı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:27
Tunceli'de jandarma komutanlığına hain saldırı!

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'na bir grup PKK'lı terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle kaçan teröristlerin bulunduğu bölge, helikopterler ve fırtına obüsleri tarafından yoğun bombardımana tutuldu.

Bugün saat 17.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist, Pülümür İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'na ormanlık alanden sızmaya çalıştı. Teröristlerin uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldıraya, Bölük komutanlığında bulunan birliklerin anında karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. Çatışmada, bölgede konuşlu bulunan uzun menzilli silahlar ile ateş açılan bölgelerin yoğun ateş altına alınması üzerine PKK'lılar ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. 

Olaydan sonra bölgeye sevkedilen 2 kobra helikopteri, PKK'lıların kaçabileceği güzergahlar yoğun şekilde bombalanırken bölgede, Fırtına Obüsleri de aynı güzergahı ateş altına aldı. Bölgede başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:27
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