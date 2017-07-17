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Tunceli'de jandarma karakoluna hain saldırı!

Tunceli'de, bir grup terörist Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na taciz ateşi açtı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:39
Tunceli'de jandarma karakoluna hain saldırı!

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı'na bir grup terörist tarafından akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle teröristler ormanlık alana kaçtı.

Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:39
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