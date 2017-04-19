Tunceli'de helikopter faciası!

Tunceli’de dün saat 11.40 sularında Pülümür ilçesinden havalanan Skorsky tipi polis helikopteri olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle Sarıgül Köyü kırsalına düştü. Kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra sinyal kesildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat bulunuyordu. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerimiz 12 personelin şehit olduğunu bildirdi” denildi.

KAZADA DIŞ MÜDAHALE YOK

Tunceli’ye bağlı Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen helikopterin koordinatları ekiplerce belirlendi. Koordinatları tespit edilen alana, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hareket etti. Arama kurtarmaya destek için Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum’daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere, tırmanma ve dağcılık alanında uzman toplam 43 personel olay yerine gönderildi. Çalışmalara başlayan ekipler, kaza alanına ulaşmak isterken Sarıgül Köyü’ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgeye iş makineleri gönderildi. Makinelerin yoğun çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Kaza alanına ulaşan ekipler, 12 kişinin şehit olduğunu tespit etti. Şehit haberi üzerine Türkiye’nin kalbine acı düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazasının hava şartlarından dolayı gerçekleştiğini açıkladı. Enkaza 16.34’te ulaşıldığını kaydeden Bakan Soylu, helikoptere dış müdahalenin olmadığını, burun üstü çakıldığını söyledi.