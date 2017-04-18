Tunceli'de helikopter düşünce 112 arandı mı?

Tunceli Valiliği kriz merkezi yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Kocatepe karakolu bölgesinden hareket eden arama kurtarma ekibi enkaza ulaştı. Enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, düşen helikopterdeki yolcu ve mürettabatın tamamının şehit olduğunu bildirdiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM, İÇİŞLERİ BAKANI'NI ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Tunceli'de irtibat kesilen polis helikopteri ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldığı öğrenildi.

KOORDİNATLARI BELİRLENDİ

Bölgeye Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının belirlendiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının askeri helikopterler tarafından da havadan devam ettiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

6 AMBULANS VE 5 UMKE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından, olaydan 1 dakika sonra saat 13.33'de 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) bölgeye sevk edildiği bildirildi.

BÖLGEYE 6 PROFESYONEL DAĞCI SEVK EDİLDİ

Jandarma ve çevre illerden AFAD ekipleri ile Tunceli kent merkezi ve Pülümür ilçesinden ambulansların sevk edildiği bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Erzurum'dan da bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, ekiptekilerin profesyonel 6 dağcı olduğunu anlatarak, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere." dedi.

BÖLGEDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının belirlendiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

10 KİŞİLİK AFAD EKİBİ TUNCELİ'YE GÖNDERİLDİ

DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Tunceli, Ovacık arasında irtibat kesilen helikopterin saat 11.00'de Diyarbakır'dan kalktığı Tunceli'ye giderek oradaki hakim ve polisleri aldığı ve havalandığı, saat 12.00'den itibaren de helikopterle irtibat sağlanamadığı öğrenildi. Helikopterle irtibat sağlanamıyor. Diyarbakır'dan bir askeri ekip ve 10 kişilik AFAD ekibi, helikopterle Tunceli'ye gönderildi.

"KALKIŞTAN 10 DAKİKA SONRA SİNYAL ALIMI KESİLMİŞTİR"

Tunceli Valiliği, "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir." açıklamasında bulundu. Valilik açıklamasında şunları kaydetti: Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.

TUNCELİ'DE HELİKOPTERLE SON TEMAS ÇAMBULAK KIRSALINDA

Tunceli'den kalktıktan sonra Pülümür ve Ovacılık'ta 16 Nisan'da görev yapan hakim ve özel harekat timini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle telsiz teması Ovacık İlçesi'ne bağlı Çambulak kırsalı yakınlarında saat 11.30'da kesildi. Bölgeye hem karadan hem de havadan arama kurtarma ekipleri gönderildi. Helikopterin Diyarbakır merkezli Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır'dan kalkan helikopterin önce Tunceli'ye gittiği bildirildi. Tunceli'den kalkan helikopterde 1 hakim, 7 polis özel harekat timi, 1 astsubay ve 3 pilot bulunuyordu. Helikopter, referandumda görev yapan hakim ve polisleri görev noktalarına bırakmak üzere havalanmıştı.

ARAMA KURTARMA UÇAKLARI SEVK EDİLDİ

Hava Kuvvetleri, bölgede arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakır'dan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tunceli'de helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Özel donanıma sahip bu uçaklar, çarpma ile devreye giren özel sinyali tespit edebiliyor. Bölgede ayrıca Malatya'dan kalkan 2 Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

S-70'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70'ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.

ADALET BAKANI BOZDAĞ, TUNCELİ VALİSİ'NDEN BİLGİ ALDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tunceli'de içerisinde bir hakimin de bulunduğu ve düştüğü değerlendirilen polis helikopteriyle irtibatın kesilmesine ilişkin, Tunceli Valisi Osman Kaymak'ı telefonla aradı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Bozdağ, telefonda görüştüğü Vali Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı.

ERZURUM'DAN TUNCELİ'YE AFAD EKİBİ YOLDA

Tunceli'de radardan kaybolan helikopter için Erzurum AFAD'dan 5 kişilik ekip bölgeye gönderildi. Helikopterle yola çıkan AFAD ekibinin Erzincan yol ayrımından karayolu ile bölgeye intikal ettirileceği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığınca, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin sevk edildiği bildirildi.

112 KOMUTA MERKEZİNE HERHANGİ BİR ÇAĞRI GELMEDİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 komuta merkezine herhangi bir çağrı gelmediğini belirtti.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özaydın, "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." diye konuştu.

Tunceli'de irtibat kesilen helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken Tunceli Valiliği yetkilileri 112'ye açılan telefonun helikopter mürettebatı veya yolculardan değil, bölgedeki bir karakoldan geldiğini belirttiler. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bölgedeki bir karakoldan 112'nin aranarak yaralılar olduğu bilgisi verildiğini, ancak bu bilginin teyit edilmeden basınla paylaşıldığını, ancak kendilerinin de bu bilgiyi teyit edemediğini söylediler.

HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI

Tunceli, Ovacık arasında irtibat kesilen helikopterin saat 11.00'de Diyarbakır'dan kalkan ve Tunceli'ye giderek oradaki hakim ve polisleri aldığı ve havalanan saat 12.00'den itibaren de irtibatın kesildiği helikopterin enkazına saat 17.10 sularında ulaşıldı.