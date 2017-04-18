Tunceli'de helikopter düştü

Tunceli’de içerisinde 8’i polis 14kişinin bulunduğu bir helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterin düşüp düşmediği araştırılıyor.
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:05
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:05
Tunceli’de içerisinde 8’i polis 14kişinin bulunduğu bir helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterin düşüp düşmediği araştırılıyor.
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