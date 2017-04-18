% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Tunceli'de helikopter düştü

Tunceli’de içerisinde 8’i polis 14kişinin bulunduğu bir helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi.

Tunceli'de helikopter düştü
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:05

Tunceli’de içerisinde 8’i polis 14kişinin bulunduğu bir helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterin düşüp düşmediği araştırılıyor.

 
EtiketlerTunceli
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:05
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?