Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tunceli'de ele geçirildi! Tam 26 teneke...

Tunceli'de güvenlik güçleri, 26 teneke amonyum nitrat, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet Kalaşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.

16 Ocak 2018 Salı 18:40
Tunceli'de ele geçirildi! Tam 26 teneke...

Tunceli Valiliği, Pülümür yolunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından arama tarama faaliyeti yapıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 metre kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 18:40
  1. Tunceli Valiliği
  2. Pülümür
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım'dan çok sert 'Afrin' açıklaması
    1. Başbakan Yıldırım'dan çok sert 'Afrin'..
    2. Afrin'de ilginç hareketlilik
    3. Erdoğan'ın başköşeye koyduğu resmin..
    4. İsrail'in sinsi planı ortaya çıktı
    5. Kılıçdaroğlu’ndan skandal sözler!
    6. Tunceli'de ele geçirildi! Tam 26..
    7. Trump'ı dünyanın diline düşüren..
    8. Teröristler sosyal medya'dan oyuna..
    9. Hobi olarak başladı! Şimdi telefonları..
    10. Sınırda dikkat çeken an!
    11. NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    12. 5 asker gözaltına alındı
    13. Seçim ittifakı için ilk somut adım geldi
    14. O ülkeden çağrı: Türkiye sınırından..
    15. 62 Peşmerge'nin akıbeti bilinmiyor
    16. Ankara Müftüsünün zor anları
    17. Moskova'da neler oluyor? Tam bir ay..
    18. Sadakataşı’ndan Suriyeli 1000 aileye..
    19. Genç yeteneklerbir günlüğüne Turkcell..
    20. Afrin'e gönüllü askerlik için..
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu