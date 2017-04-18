Tunceli'de düşen helikoptere ulaşılmaya çalışılıyor

Tunceli'de helikopter kazası meydana geldi.Polis ve yetkilileri taşıyan helikopterin düştüğü öğrenildi.

Helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat bulunuyordu. AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıkladı. Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Koordinatları tespit edilen alana, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hareket etti.

Arama kurtarmaya destek için Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere, tırmanma ve dağcılık alanında uzman toplam 43 personel olay yerine gönderildi.

Tunceli'de düşen helikopterde bulunan mürettebatın, kazanın ardından 'acil' kodla 112'yi aradığı ve 'yaralı var' dediği iddia edildi. Ancak söz konusu iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı.

İl Sağlık Müdürü: Çağrı gelmedi

Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, Tunceli'de irtibat kesilen helikoptere ilişkin "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." dedi.

Özaydın, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 komuta merkezine herhangi bir çağrı gelmediğini belirtti.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özaydın, "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." diye konuştu.

Özaydın, bölgeye sağlık ekiplerinin de sevk edildiğini dile getirerek "Biz olay duyulduktan 1 dakika sonra 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 tane cip ve ambulans ile 30'u aşkın personelimizle olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.