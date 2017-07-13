Tunceli’de çatışma: 2 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Derik Mahallesi ile Çiçekli köyü arasındaterör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan askerler tedavi altına alındı. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.