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Tunceli'de 28 metruk bina yıkıldı

Tunceli'de son 6 ay içerisinde 28 metruk bina yıkıldı.

09 Ocak 2018 Salı 10:12
Tunceli'de 28 metruk bina yıkıldı

Tunceli Belediyesi tarafından kentte belirlenen metruk binaların yıkımının devam ettiği bildirildi. Son olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından kentte yapımı devam eden 200 kişilik kız yurdunun yanında yer alan 2 metruk binanın yıkımına başlandığı, bu yıkımla birlikte son 6 ayda yıkılan metruk binanın 28 olacağı aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada,"Yapımı devam eden ve yakın zamanda tamamlanması planlanan 200 kişilik lise kız yurdunun yanında bulunan iki metruk bina Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in talimatıyla yıkımına başlandı. Son 6 ay içerisinde 28 metruk bina yıkıldı" denildi. Yıkım çalışmasına başlanılan metruk bina ile yurt inşaatında Vali Sonel’in inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, metruk binadan boşalacak alanın park yeri olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:12
  1. tunceli
  2. metruk bina
  3. yıkım
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