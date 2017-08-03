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Tunceli’de 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Tunceli’de İHA desteği ile düzenlenen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:14
Tunceli’de 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" İl Jandarma Komutanlığımız veİl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından İlimiz merkez Doluküp Köyü kırsalında Silahlı İnsansız Hava Aracı destekli yapılan operasyon kapsamında sabaha karşı 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:14
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Tunceli
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