Tunceli'de 1 asker şehit oldu

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Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yoğun kar yağışı altında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

TERÖRİSTLERLE KARŞILAŞTILAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentte PKK'lı teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir asker yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR

Takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.