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Tunceli Valiliği’nden helikopter açıklaması

Tunceli Valiliği, radardan kaybolan helikopterle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tunceli Valiliği’nden helikopter açıklaması
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:25

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.

Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir".

 
EtiketlerTunceliMemPülümür
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:25
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