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Tuncay Özkan yine rezil oldu! Camiyi yıkıp...

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın yalanı yine elinde patlarken, kendi kendini rezil etti.

01 Ağustos 2017 Salı 12:11
Tuncay Özkan yine rezil oldu! Camiyi yıkıp...

Sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden 'Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı' iddiasında bulunan Özkan kendi kendini yalanladı.

Konuya ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulunan Özkan, 'AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı. Doymazsınız. Camileri sizden koruyacağız. Camileri ahır yaptı yalanıyla CHP'yi suçlayanlar, rezidans yapmak için camiyi yıkan AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne karşı neden suskunsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ KENDİNİ REZİL ETTİ

Tuncay Özkan'ın iddiasının aksine kendi paylaştığı fotoğrafta 'Yeni Camii inşaatı başlamıştır.' afişlerinin olduğu görülürken CHP'li vekil yine kendi kendini rezil etti.



REZİDANS DEĞİL CAMİİ

Yapılan çalışmanın rezidans çalışması olmadığı öğrenilirken Çifte Minareli Camii'nin inşaatının yenilendiği öğrenildi.



Beyaz Gazete

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:11
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