Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tuncay Özkan teröristlere sahip çıktı! Afrin'e girmeyelim

CHP'li Özkan, "AKP çocuklarımızın kanını döküyor" diyerek Afrin operasyonunun yapılmaması gerektiğini söyledi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:03
Tuncay Özkan teröristlere sahip çıktı! Afrin'e girmeyelim

CHP'li milletvekili Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk oldu. Programda gündemde olan Afrin'e operasyon konusu da konuşuldu.

"OPERASYON GEREKSİZ"

Tuncay Özkan, "Biz yıllardır kendimizi Orta Doğu bataklığının içinde kendimize bir yol bulmaya çalışırken, bundan daha 6 ay önce şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir sınır ötesi operasyondan yeni çıktık. Orada ne kazandık sorusunu gündeme getirmeliyiz." dedi ve operasyonun 'gereksizliğine' vurgu yaptı.

"AKP çocuklarımızın kanını dökmesin" diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"AKP ÇOCUKLARIMIZIN KANINI DÖKÜYOR"

"Biz bölgenin bataklığı içerisinde, bu tür bir operasyon mücadelesiyle herhangi bir şey elde edemeyeceğiz. Bu türoperasyonların bölgede bize kazandıracağı hiçbir şey kalmamıştır. AKP iktidarı çocuklarımızın kanını dökmek dışında buradan bir şey elde edemez.

"BU HAREKATIN HİÇBİR DEĞERİ YOK"

Size diyorum ki, Türkiye zaten orada oluşan Kürt kantonlarını biliyor. O kantonları kimin oluşturduğunu, arkasında kimlerin olduğunu da biliyor ve ben buradan diyorum ki; Bütün bu bildiklerinizle bu harekatın hiçbir değeri kalmamıştır. Lütfen çocuklarımızın kanını dökmeyin.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN"

Gidin Rusya'ya gidin ABD'ye konuşun, geleceğin masasına oturun, ve çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Biz yurtta sulh, cihanda sulh demeye devam edelim."

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:03
  1. tuncay özkan
  2. Afrin
  3. SİYASET Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
    1. Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
    2. Çiğ süt fiyatları üreticinin yüzünü..
    3. FETÖ'cü alçak: Mülakatlarda..
    4. Rusya yaptığı ankette dikkat çeken bir..
    5. TSK tarih verdi! Balistik füze testi...
    6. FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti!..
    7. Mete Yarar açıkladı: O günler çok yakın
    8. YPG katliam yaptı: 25 ölü
    9. Terör örgütü PKK tutuştu! Afrin için..
    10. Gece yarısı Afrin için hazırlandılar
    11. Bu fotoğraf Türkiye’de çekildi!
    12. Bayern Münih'te şok kavga! İki yıldız..
    13. Medipol Başakşehir, Bursaspor'a konuk..
    14. Altın ithalatında rekor
    15. 17 milyon liralık kobra zehri ele..
    16. Önceden burada balık avlanıyordu! Yok..
    17. Jandarmadan ilkokul öğrencilerine..
    18. Avrupa'da fırtınada ölenlerin sayısı..
    19. Ankara'da gecekondu yangını çıktı
    20. Yerli otomobilde tek söz onların
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!