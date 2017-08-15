CHP'li Tuncay Özkan tehdit etti: Kılıçdaroğlu'nu alırlarsa...

Marmaris İlçesi'nd partilileriyle buluşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Çağdaşlığı, cumhuriyeti, aydınlığı ve ülkenin yurtsever birikimini temsil ediyoruz. Her kim ki bu birikime, CHP kurumsal kimliğine ve CHP Genel Başkanı'na el uzatırsa, biz o eli perişan ederiz. Hiçbir karanlık güç, CHP'nin aydınlığı karşısında dayanamayacak" dedi.



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Marmaris parti teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü ve delegeler hazır bulundu.

ÇİRKİN SALDIRILARI HALK GÖRÜYOR

İlçe Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na son dönem iftira atılıp saldırıda bulunulduğunu hatırlatarak, "Vatan hainliği ve terörist tanımı bir tek CHP'de durmaz. Yapılan çirkin saldırılarınızı halk görüyor, gereken cevabı verecektir" dedi.

'CHP'NİN DEMİR YUMRUĞU KAFALARINA İNER'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve saldırıda bulunulması ile ilgili de konuşan Tuncay Özkan, şunları söyledi:



"Mustafa Kemal Atatürk kızdığı zaman 'Şaşarım o zavallıların aklı perişanlığına' cümlesini söylermiş. Şimdi ben, CHP kurumsal kimliğine ve genel başkanımıza dil uzatanlara sesleniyorum. Şaşarız sizin aklı perişanlığınıza. CHP bu karanlığı söker atar. CHP Genel Başkanı'na uzanacak her karanlık eli perişan ederiz. Bizim sakin gücümüz onların akıllarına dahi gelmez.

CHP'NİN DEMİR YUMRUĞU KAFALARINA İNER

Sakin sakin durduğumuzu görenler, bu güç ne yapar diye düşünüyorlar. Bu sessiz, CHP'nin demir yumruğu kafalarına iner. Cezaevi, polis, asker, baskı ve zulümle bizi korkutamazlar. Biz yedi düvele direndik ve ülkemizin aydınlığını inşa ettik. Biz, yedi düvele karşı direnmesini biliriz. Bir daha asla ve asla bundan sonra ağızlarına CHP Genel Başkanını alırlarsa, tehdit ederlerse onları perişan ederiz."