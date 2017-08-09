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Tuncay Özkan: İzmir imamı düşürdü ve...

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, savcılığa teslim ettiği flash belleğin kendisine nasıl ulaştığını açıkladı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
Tuncay Özkan: İzmir imamı düşürdü ve...

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının canlı yayın konuğu oldu. Özkan, 2007 yılında kendisine verilen ve savcılığa teslim ettiği flash bellekle ilgili detaylar aktardı.

Özkan, İzmir'deki 'Cumhuriyet mitingiyle' ilgili bir toplantıdan dönerken tanımadığı bir kişinin yaklaştığını ve "Elimizde çok müthiş bir flash bellek var. Bu bellekte de kodlar var. Açık olanlar gösteriyor ki bu ordu içindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi" dediğini aktardı.

'FETÖ'NÜN İZMİR İMAMI DÜŞÜRMÜŞ'

Flash belleği almak için Sürmeli Otel'in önünde buluştuklarını söyleyen Özkan, "Bana verdi ve gitti. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu flash belleği İzmir imamı spor yaparken düşürüyor. Şahıs alıyor ve kime götürelim diye konuşuyorlar" ifadesini kullandı.

'ÖNCE EGE ORDU KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRDÜM'

Flash belleğin kendisinden önce Ege Ordu Komutanlığı'na götürüldüğünü öğrendiklerini anlatan Özkan, kendisinin ise belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a teslim ettiğini söyledi. Özkan, flash bellekteki dosyalarda TSK mensuplarının Alevi, Kürt, solcu olarak fişlendiğini aktardı.

Özkan, "Ben hücrede ölseydim bu belgeleri (Odatv Haber Müdürü) Barış Terkoğlu açıklayacaktı. Ona kime teslim edeceğini, ne yapacağını vasiyet etmiştim. Bir gazeteci grubu toplanıp belgeleri isterlerse Türkiye'nin aydınlanması için bu belgeleri teslim ederim" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
  1. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
  • salihsalih1 sa önce
    bugune kadar neden vermemis.
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