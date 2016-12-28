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Tunay Torun, Beşiktaş'ta söylentisi!

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Sinan Vardar, Tunay Torun'un Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia etti.

Tunay Torun, Beşiktaş'ta söylentisi!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:21
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Devre arası yapacağı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta hedef 3 kulvarda da şampiyonluk.

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Siyah-Beyazlıların hücum ve savunma bölgeleri için bir çok isimle görüştüğü biliniyor.
Beşiktaş’ın eski yönetim kurulu üyelerinden Sinan Vardar, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklama ile Siyah-Beyazlıların Kasımpaşa’da forma giyen Tunay Torun’u transfer ettiğini iddia etti. Asıl mevkii sağ kanat olan 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor. Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi Sinan Vardar’ın kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle;

Tunay Torun kimdir?
Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta biri Beşiktaş ağlarına olmak üzere 2 gol atan Tunay Torun'un Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Almanya doğumlu olan Gurbetçi oyuncu 2014/15 sezonundan beri Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyiyor.

Kariyerinde daha önce Stuttgart, Hertha Berlin, ve Hamburg formaları giyen gurbetçi oyuncu 3 kez A Milli takım formasını giydi.
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Etiketlerbeşiktaştunay torunSpor Haberleri
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