Tuna Altuna’dan büyük zafer

Tuna Altuna, İsveç’in Bastad şehrinde katıldığı ATP Challenger turnuvasında Çek partneri Vaclav Safranek ile birlikte çiftlerde mutlu sona ulaştı. Sırasıyla İsveçli, Fransız ve Polonyalı rakiplerini yenerek geldikleri finalde Hint ikili Sriram Balaji/Vijay Sundar Prashanth ile karşı karşıya gelen Altuna/Safranek çifti, baştan sona üstün bir performans sergiledi. Beş kez servis kırdıkları mücadeleden 6-1, 6-4’lük setlerle üstün ayrılan Altuna ve Safranek, böylece büyük ödülü kucakladı.

ATP Challenger Turu’nda çiftler şampiyonluğu kazanan ilk Türk olarak kayıtlara geçen Tuna, bu başarısı neticesinde dünya sıralamasında ilk 200’e girmeyi garantiledi. Altuna, mayıs ayında gerçekleşen TEB BNP Paribas İstanbul Open ATP turnuvasında da çiftlerde ikincilik ödülüne uzanmıştı.