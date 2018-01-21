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TÜMSİAD'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması

TÜMSİAD tarafından "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

21 Ocak 2018 Pazar 13:34
TÜMSİAD'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizde ve özellikle Suriye'de yaşanan otorite boşluğu sonucu aşırı gruplar ve emperyalist güçlerin maşalığını yapan PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütleri, Türkiye'ye yakın çeşitli sınır bölgelerinde masumları katletmiş ve milletimizin can güvenliğine tehdit oluşturmuştur. Oluşan bu tehdit sonucu köklü tarihi boyunca Türk milletinin ve mazlumların özgürlüğünü, can güvenliğini ve şerefini korumak uğruna tüm varlığını seferber etmekten kaçınmayan Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatıyla terör örgütü ve destekçilerine İdlib ve Cerablus’ta ağır bir darbe vurmuş ve bölge mazlumlarına Türk milletinin yardım elini uzatmıştır.

Bugün ise sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik planlanan operasyonlardan bir diğeri olan Zeytin Dalı Harekatı Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör devleti fikrini yok etmek amacıyla fiilen hayata geçirilmiştir.

Bugün başlatılmış olan bu harekat ile Türk Askeri, başta Afrin'de olmak üzere terör gruplarına ve destekçilerinin terör devleti hayaline ağır darbe vururken bölge halkına da dost ve kardeş yardım elini uzatacaktır. TÜMSİAD olarak her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu kamuoyuna duyurur, Allah-u Teala'dan Mehmetçiğimizi muzaffer kılmasını dileriz."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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