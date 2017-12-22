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Tümosan'dan Altay tankı için büyük teklif

Tümosan Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Altay tankında kullanılacak Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesine yönelik teklifini bugün SSM'ye ilettiğini duyurdu.

22 Aralık 2017 Cuma 16:21
Tümosan'dan Altay tankı için büyük teklif

Tümosan, açıklamayı KAP'a yaptı.

Açıklamada, "Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "GÜÇ GRUBU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ" Teklife Çağrı Dokümanını 10 Ekim 2017 tarihinde almış ve hazırlıklarını tamamlayarak teklifini 22 Aralık 2017 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslim etmiştir" denildi.

BEŞ ŞİRKETTEN DOSYA ALINMIŞTI

SSM Kasım ayında yaptığı açıklamada, söz konusu proje için Tümosan'ın yanı sıra BMC Otomotiv Sanayi, Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet AŞ, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Tusaş Motor Sanayi olmak üzere beş şirketin çağrı dosyası aldığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:21
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