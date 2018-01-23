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Tüm zamanların tarihi rekoru kırıldı!

Borsa İstanbul, 118 bin 549 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

23 Ocak 2018 Salı 16:02
Tüm zamanların tarihi rekoru kırıldı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,78 değer kazancıyla 118.153,51 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 918,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,74 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Tüketici güven endeksinin ocakta geçen aya göre yüzde 11,1 artmasından bulduğu destekle 118.290,28 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.000 puanın üzerinde dengeledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak veriler ile Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, tarihi zirve konumundaki 118.395 seviyesinin direnç, 115.500 puanın ise destek olduğunu bildirdi. 



Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 16:02
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