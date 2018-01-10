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Tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin altın ithalatı, 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 3,5 kat artarak 370 ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:39
Tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin altın ithalatı, 2017 yılında 370 tonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, aralık ayında 49,3 ton, 2017'nin tamamında ise 370 ton altın ithalatı gerçekleştirildi.

3,5 KATINA ÇIKTI

2016 yılında 106,2 ton olan altın ithalatı, 2017'de yaklaşık 3,5 katına çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın ithalatı, aylık bazda Temmuz 2017'de 62,9 ton ile rekor seviyeye yükselmiş, aralık ayına kadar geçen sürede ise aylık ortalama 21 ton olarak gerçekleşmişti.

Geçen ay hızla yükselen altın ithalatı, 49,3 ton ile tüm zamanların en yüksek aralık ayı olarak da kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2016 ve 2017'de aylık bazda altın ithalatı şöyle (kg):

Yıl 2016 ..... 2017

Ocak 1.040,62 ..... 10.037,27

Şubat 1.265,91 ..... 18.026,82

Mart 1.677,77 ..... 28.381,78

Nisan 3.227,64 ..... 23.942,79

Mayıs 9.513,90 ..... 48.012,79

Haziran 9.492,91 ..... 46.390,18

Temmuz 4.401,22 ..... 62.852,69

Ağustos 5.654,45 ..... 23.538,91

Eylül 7.100,26 ..... 28.526,79

Ekim 18.201,01 ..... 17.012,73

Kasım 7.955,91 ..... 14.039,03

Aralık 36.661,47 ..... 49.263,00

Toplam 106.193,08 ..... 370.024,78

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:39
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