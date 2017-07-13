Tüm zamanların rekoru kırıldı!

656’ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne yurdun birçok ilinden dualı çayıra ayak basmak için gelen 2 bin 197 pehlivan kayıt yaptırdı.

Edirne’de 14 Temmuz 2017 Cuma sabahı başlayacak olan 656’ncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi tüm zamanların kayıt rekoru kırıldı. 2016 yılında 655’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ndeki bin 969 pehlivanın kayıt rekoru, saat 17.00 itibariyle 2 bin 197 rakamına ulaşarak, tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmış oldu.

Güreşilecek kategorilere göre Minik 1’de 140, Minik 2’de 151, Teşvik 1’de 145, Teşvik 2’de 174, Tozkoparan’da 209, Ayak Boy’da 228, Deste Küçük’de 221, Deste Orta’da 116, Deste Büyük’de 75, Küçük Orta Küçük’de 339, Küçük Orta Büyük’de 160, Büyük Orta’da 112, Başaltı’da 67 ve Başpehlivan olarak da 60 olmak üzere toplam 2 bin 197 pehlivan kayıt yaptırdı.