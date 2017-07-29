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‘Tüm ülke menzilimizde’ 47 dakikada…

Kuzey Kore son kıtalararası füze denemesinin başarılı olduğunu duyurdu ve denemeyi ABD'ye "sert bir uyarı" diye tanımladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da denemenin ABD'nin menzilleri içinde olduğunu kanıtladığını söyledi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:01
‘Tüm ülke menzilimizde’ 47 dakikada…

ABD Başkanı Donald Trump ise denemeyi "Kuzey Kore rejiminin en son pervasız ve tehlikeli hareketi" diye tanımladı.

Çin de denemeyi kınarken, "ilgili tüm taraflara itidal ve gerilimin arttırılmasından kaçınılması" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore fırlattıkları füzenin 47 dakika havada kaldığını ve 3,724 kilometrelik irtifaya çıktığını belirtti.

ABD ve Güney Kore de füze denemesine misilleme olarak karadan karaya füzelerin denendiği bir ortak askeri tatbikat yaptı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı "Liderimiz gururla ABD anakarasının vuruş menzilimiz içinde olduğunu doğruladığını söyledi" şeklinde haber geçti.

Haberde ayrıca füzenin 3 Temmuz'da denenenle aynı olan Hwasong-14 modeli olduğu belirtildi.

Dünkü denemede füzenin Japonya'nın kuzeyinde denize düştüğü bildirilmişti.

Tatbikatla misilleme

ABD ve Güney Kore misilleme olarak karadan karaya füzelerin atıldığı bir tatbikat yaptı.

Güney Kore Savunma Bakanı Song Young moo ülkesinin "Kuzey Kore tehdidine karşı bağımsız önlemler alacağını ve ABD'nin verdiği Terminal Yüksek İrtifalı Bölge Savunma Sistemi'nin (Thaad) kurulmasını hızlandıracağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, son denemede füzenin Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Jagang bölgesinde bulunan bir silah fabrikasından fırlatıldığını söyledi.

Peş peşe gelen denemelere karşın uzmanlar, Kuzey'in hala uzun menzilli füzeler için minyatür nükleer savaş başlığı yapacak ve hedefe varana kadar zarar görmesini engelleyecek teknolojiye sahip olmadığı kanısında.

Kuzey Kore füzelerinin hedefleri isabetle vuramadığı söylenirken, Pyongyang yönetiminin bu hızla devam ettiği takdirde 5 ila 10 yıl içinde ABD'yi vurabilecek nükleer füzeler geliştirebileceğine inanılıyor.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:01
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