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Tüm ülke ayağa kalktı! Balistik füze geliyor

Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair telefonlara gönderilen mesaj büyük paniğe neden oldu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 23:26
Tüm ülke ayağa kalktı! Balistik füze geliyor

Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yarattı.

ŞOK EDEN MESAJ

Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir." bilgisi gönderildi.

ŞORUŞTURMA AÇILDI!

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söyledi.

Uyarı, adadaki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

AA

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 23:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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