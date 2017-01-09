Tüm Türkiye'nin gözü kulağı mecliste olacak

TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki müzakereleri 10 gün süren 18 maddelik, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki müzakerelerinin 13-15 gün sürmesi bekleniyor.

Teklif, Genel Kurul’da, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi olarak ele alınacak, ancak bu teklif ve tasarılardan farklı olarak iki defa görüşülecek. İkinci tura, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamayacak.

Birinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde dört siyasi parti ile hükümet adına konuşmalar yapılacak, varsa değişiklik önergeleri ele alınacak. İkinci turda ise teklifin tümü ve maddeleri üzerinde konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek. Teklifin kabulü için Meclis üye tamsayısının beşte üçünün, yani en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor. Bu oylamalar gizli yapılacak.

Teklifin görüşmelerinin ikinci turunda, 330’un altında oy alan madde düşecek. Tümünün oylamasında da kabul oylarının 330’un altında kalması halinde teklifin tümü düşmüş olacak. 330 Oyun bulunması durumunda teklifin Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebiliyor.

Cumhurbaşkanın bu kanunları 15 gün içerisinde incelemesi gerekiyor. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun referandumu, Cumhurbaşkanının onaylamasının üzerinden 60 gün geçtikten sonra yapılabiliyor. Bu durumda, referandumun önümüzdeki nisan ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Referanduma sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, geçerli oyların yarısından çoğunun kabul olması gerekiyor.