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Tüm Türkiye isyan etmişti… Zabıta Kenan ilk kez konuştu!

Zabıta memuru Kenan Fidan, o günü, "Çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok” şeklinde anlattı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:36
Tüm Türkiye isyan etmişti… Zabıta Kenan ilk kez konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin, emniyet şeridini kullandığı için bir zabıtaya arkadaşlarının önünde bağırdığı, sonra da defalarca tokat attığı, bayıltana kadar döverek şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası pek çok kişinin tepki gösterdiği şiddet görüntüleri üzerine İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Karali’nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Uysal, “Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı’nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar” ifadelerini kullandı.

ZABITA KENAN KONUŞTU

Tayfun Karali’nin şiddet uyguladığı taşeron çalışan zabıta Kenan Fidan, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerde her şeyin ortada olduğunu söyledi. Yaşananları kendisinin de tasvip etmediğini belirten Fidan, şunları söyledi:

“Ben çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Şerit ihlali olduğu doğru. Bu sırada da müdür görmüş. Olayın çok detayına inmek istemiyorum. Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok. Üstlerimden aldığım talimat doğrultusunda, kamu çalışanı olduğumuz için fazla konuşamayacağım. Büyüklerimiz zaten gereğini yaptı. Haberlerde neler yazılıp çizildiyse doğrudur. Ben çekici şoförüyüm ve trafik bürolarına bağlı olarak çalışıyorum.”

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 07:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Bu adamı buraya koyana bakmak lazımBu adamı buraya koyana bakmak lazım25 dk önce
    Sadece o müdürü almak yetmez. O müdürü oraya koyan adamda ordan almak lazım belki de alınmıştır. Böyle adamlar yüzünden AKP kaybeder.
  • Abuziddin sinek Abuziddin sinek 2 sa önce
    Kadrolu olsaydı aynısı ile mukabele ederdi
  • OzOz5 sa önce
    Suç belli ceza belli bu kişileri koruyup kollayan birileri varsa İsrail'in azgın itlerinden ne farkı var.her kollayan busuça yapmışcasına ortaktır.üstlerinizden çok Allah'tan korkuyorlarsa gereği yapılır.yapılmasada Allah gereğini yapar ah yerde kalmaz
  • SinanSinan6 sa önce
    Buadam denilen canların giydiği takım elbise italyan kesim....
  • Zaaaa-bıtaZaaaa-bıta7 sa önce
    Ah be kardeşim , sağlam bi kafa gömseydin ya burnunun ortasına. İçime dert oldu valla.
  • Mustafa 06Mustafa 068 sa önce
    Aynı olay bir başka benzeri melih gökçek zamanında ankara büyük şehir şirrketinde de olduama dayak yiyen şikayetçi bile olamadı yapanın yanına kar kaldı basına yansımadığı için eğer bu olay basına yansımasaydıo daire başkanı sidtin(60 yıl) sene görevden alınmazdı
  • Gülsüm Gülsüm 8 sa önce
    Aleme ibret bir ceza almalı bence.
  • MsfrMsfr9 sa önce
    Burda haşhaşilklerini ispatlamaya çalişan fetonun çekirgeleri sümüklü feto sizi demirle dövmüyormu? Bir gerizekalının hareketini zalimlik olarak adlandlran ahmak sürüsü. 15 temmuzda milletin tepesine lazer güdümlü bomba atarken zalimlik aklinıza gelmiyordu çakallar.
  • DirilisDirilis9 sa önce
    Müdür sözlüde uyarabilirdi emniyet serilerinin ariza yapan araclar icin yapildigini para cezasi uygulanir devami olursa ceza büyür ama dövme hakki yoktur
  • NmkNmk9 sa önce
    Senin ülken hangisi haşhaş bitkisi?
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