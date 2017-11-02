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Tüm Türkiye bu haberi bekliyor, Erdoğan saat 13:00'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de yerli otomotiv markası üretecek konsorsiyumu açıklayacak.

02 Kasım 2017 Perşembe 12:18
Tüm Türkiye bu haberi bekliyor, Erdoğan saat 13:00'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerli otomotiv markası üretecek konsorsiyumu açıklayacak.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan 'Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamayı yapacak.

Erdoğan Azerbaycan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yerli oto ile ilgili lansmanı Külliye’deki kongre merkezimizde yapacaklarını belirterek, "Bu konu ile ilgili gerek TOBB, gerek Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız çalışmalar yaptılar. Neticede sektördeki en önemli beş kuruluşumuzun bir araya gelmeleriyle, inşallah biz de kendi elektrikli otomobilimizi üretir konuma geleceğiz. Bu beş marka firmamız bu işe el atmış durumda. Lansmanını perşembe günü yapacağız." dedi.

Toplantı saat 13:00'te başlayacak.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 12:18
  1. yerli otomobil
  2. Recep Tayyip Erdoğan
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