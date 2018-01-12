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Tüm testler tamamlandı! Sıra seri üretimde

ROKETSAN tarafından geliştirilen genel maksat bombaları akıllı mühimmatlara dönüştüren güdüm kiti TEBER’in seri üretimi bu yıl başlıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 21:10

MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombalarına vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen lazer güdüm kiti TEBER’in 401’inci Test Filo Komutanlığı’na bağlı F-16 Blok 40 uçakları tarafından gerçekleştirilen testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretim süreci başladı.

TEBER, Genel Maksat Bombaları’nı AÖB, KKS ve Yarı Aktif LAB kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getirir. TEBER’in kuyruk bölümü, hassas güdüm sağlayacak AÖB ve KKS’den oluşmakta olup, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı bir şekilde bombaya entegre edilebiliyor. Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra, terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen Yarı Aktif LAB, silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor. LAB bölümüne yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de mevcut. Ayrıca, kuyruk bölümü entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 21:10
  1. Roketsan
  2. TEBER
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