Tüm sırların ortaya döküleceği gün gelmeden...

Âhirette bütün amellerimizden, dünyada yararlandığımız nîmetler­den, konuşmamız gerektiği yerdeki susmalarımızdan, susmamız gerektiği yerdeki konuşmalarımızdan, bütün yapıp ettiklerimizden, ibadet ve hayırlarımızın ne kadar hâlisâne, ne kadar riyâ ve başka niyetlerle karışık olduğundan hep hesâba çekileceğiz. Orada iç dünyamızı ve hâlimizi en net şekliyle seyredeceğiz.

Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur:

“Cennet’e hile ile girilmez. Çünkü yüzündeki perde yarın açılacaktır.”

Mücrimler bu dünyada binbir hile ve kurnazlıkla suçlarını gizleyip yakalarını kurtardıklarını zannetseler de Hâkimlerin Hâkimi olan Allah Teâlâʼnın huzurunda, o büyük mahkeme gününde, hiçbir bahânenin ardına saklanamayacak, hiçbir yalan-dolanla suçlarını gizleyemeyecek, hiçbir maske ile gerçek yüzlerini örtemeyeceklerdir. Zira o gün bütün sırlar ortaya dökülecek, insanın uzuvları kendisi aleyhine şâhitlik edecektir.

SIRLARIN ORTAYA DÖKÜLDÜĞÜ GÜN

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“Sırların ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.” (et-Târık, 9-10)

“Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şâhitlik edecektir.

Derilerine: «Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?» derler. Onlar da: «Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu.» derler…” (Fussilet, 20-21)

“Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan için kıyâmet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Kitabını oku! Bugün sana hesapsorucu olarak kendi nefsin yeter.” (el-İsrâ, 13-14)

“Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. «Vay hâlimize!» derler; «Bu nasıl kitapmış! Küçük-büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!» Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (el-Kehf, 49)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hak Dostlarından Hikmetler 1, Erkam Yayınları, 2013