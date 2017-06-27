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Tüm silahlarını bıraktılar

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri 17 Mart'ta başlayan silah bırakma sürecini tamamladı. FARC'a ait bütün silahların Birleşmiş Milletler görevlilerine teslim edildiği duyuruldu.

27 Haziran 2017 Salı 10:06
Tüm silahlarını bıraktılar

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında geçen yıl imzalanan barış anlaşması çerçevesinde FARC, sahip olduğu silahların tamamını BM yetkililerine teslim etti.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında FARC sembolik olarak 140 silahını 17 Mart'ta yine BM yetkililerine teslim etmişti.

Haziran ayının ilk haftasında silah tesliminin yüzde 30'unun tamamlandığı, bütün silahların tesliminin ise haziran sonunu bulacağı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:06
  1. kolombiya
  2. farc
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