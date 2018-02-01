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“Tüm saadet zincirlerine karşı çalışma başlatıldı”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank operasyonuyla yeniden gündeme gelen saadet zincirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:25
“Tüm saadet zincirlerine karşı çalışma başlatıldı”

MUHAMMET KUTLU/ANKARA Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank operasyonuyla yeniden gündeme gelen saadet zincirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu konuda özellikle bakanlık olarak talimat verdik, bir çalışma başlattık. Ama burada esas konu şu, gerçek mal alım satımına dayanması lazım. Bunu biz daha yüksek oranlarda... Burada bir gerçek mal alım satımı yok. Esas nokta bu... Sanal alemde, gerçeği yanıltarak yapılan bir ticaret var. Tamamen tüketiciyi, vatandaşı aldatmaya yönelik. Yani siz Türkiye’de bir ticarette kazanacağınız aynı muadildeki ürünlerde kazanacağınız kâr marjları belli. Sıfır maliyetle üretseniz bile onun piyasa satış fiyatı var. Onun üzerinde satmanız mümkün değil. Adam diyor ki 100 lira yatırdığınızda 2 kişi daha getirdiğinizde ben size 100 lira veriyorum diyorsa, bu gerçek bir, fiktif bir mal satışını yansıtmıyor demektir. Burada esasında bir ayrım var ama detayda yakınlaştırarak satış yapanlarla ilgili bakanlığımız çalışıyor” dedi.

Bakan Tüfenkci, “Bununla ilgili düzenleme yapacağız. Geçenlerde de düzenleme yaptık. Orada şöyle bir şey getirdik, ticari faaliyette bulunan internet siteleri bakanlığımıza bildirim yapmak zorunda. Sahipleri kim, kapasiteleri ne? Biz bunları artık izleyebileceğiz. Önceden izleyemiyorduk. Bu konuda özellikle bakanlık olarak talimat verdik, bir çalışma başlattık” şeklinde bilgi verdi.

Ülkemizdeki saadet zinciri gerçeğini Akit’e değerlendiren Network Marketing Uzmanı Dr. Şeref Menteşe, “Tüketicinin beğenerek kullandığı ürün veya hizmeti üçüncü şahıslara tavsiye etmesinden oluşan ticaretten komisyon kazanmaya network marketing, yani ‘pazarlama ağı’ deniyor. Bunun dünyadaki pazarı yaklaşık 260 milyar dolar. Türkiye’de de dünyada var olan büyük şirketlerin neredeyse hepsi faaliyet gösteriyor” dedi.

30 avroya kadar muaf olan yurtdışından internet üzerinden siparişlerde vergi oranlarının AB ile eşitlendiğini belirten Tüfenkci, 30 avroya kadar muaf olan oranı 22 avroya düşüreceğiz. Muafiyetleri indiriyoruz. 30 avroya kadar hiçbir vergi vermiyordunuz, şimdi 22 avro. Çünkü orada çok suiistimaller vardı. 22 avroya kadar olanda vergi verilmeyecek. her ürünün kendisine has KDVsi var. 22 avro olursa sıkıntı yok. 23 avro ise vergi vermek zorunda olunacak” bilgisini paylaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 09:25
  1. Bülent Tüfenkçi
  2. saadet zinciri
  3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  4. Çiftlikbank
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