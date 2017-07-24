"Tüm milletvekilleri teröre karşı acımasız kesin ifadeler kullanmalıdır"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a gelen CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, açıklamalarda bulundu. Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Necmettin öğretmenin anısına terör örgütlerini kınamak için yürüyüş ve miting yaptıklarını dile getiren Milletvekili Erol, toplumun her kesiminden siyasi düşünce ayrımı yapmadan, kamu görevlileri, bürokratlar ve diğer milletvekillerinden olumlu tepkiler aldığını ifade etti.

Terörün artık bir partinin meselesi olmadığını vurgulayan Erol, “Terör Türkiye’de bir ulusal mesele haline dönüştü. Milletvekilleri olarak parti ayrımını gözetmeksizin mecliste bir araya gelebilmeliyiz. Bu işi siyasi iradeyle çözebilmeliyiz. Analar daha ağlamasın ve gözyaşı dökmesin. Necmettinler, askerimiz, polisimiz şehit olmasın ve gençlerimiz ölmesin.Ama her ne olursa olsun parlamento da görev alan tüm milletvekili arkadaşlarımız Anayasa üzerine yemin etmişlerse terör örgütlerine karşı hiç acımasız ve kesin ifadeler kullanmalıdır. Artık bunu protesto etmeliyiz ve kınamalıyız” dedi.

Terör örgütlerinin eylemlerini hiçbir şekil ve koşulda destekleyici söylemde ve etkinlikte bulunmanın doğru olmadığını aktaran Erol, “Bulunması halinde de bu ülkenin kanunlarının bununla ilgili işlem yapması gerektiği düşüncesindeyim. Ülkemizde barışın, huzurun, kardeşliğin olması gereken bir dönem ve süreç yaşıyoruz. Bu süreç hepimizi için önemli bir süreç. Bunu yeni bir süreç olarak da değerlendirebiliriz. Necmettin öğretmenin anısına yeni öğretmenlerin ölmemesi için ben parlamento ve siyasi iradeyi göreve çağırıyorum” diye konuştu.

"Terör örgütü ile restleşmek önemli şeyler"

Milletvekili olarak üzerine düşen siyasi sorumluluğu yerine getirebilecek cesareti gösterdiğini dile getiren Erol, şöyle devam etti:

"Bunları söylemek, anlatmak, Tunceli’de yürüyüş yapmak ve terör örgütüyle restleşmek önemli şeyler. Ama birilerinin artık bunları söylemesi lazım. Ben her şeyden önce bir baba, öğretmen çocuğu ve bu ülkenin bir milletvekiliyim. Eğer milletvekili olarak ben o mecliste Anayasa üzerine yemin etmişsem, bu Anayasanın bütünlüğü, üniter yapısının korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için görevimi yerine getirmeye çalışıyorum."