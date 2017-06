Tüm Kağıthaneliler aynı sofrada buluştu

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl ramazan ayında on binlerce vatandaşı ağırladığı iftar sofraları bu yıl da doldu taştı. 19 Mahallede ayrı ayrı düzenlenen iftarların yanı sıra çocuklar için de, onlara özel menüyle hazırlanmış iftar verildi. İlçede on binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Kağıthane Belediyesi bunun yanı sıra Kosova Prizren ve Kudüs Mescid-i Aksa’da iftar sofraları kurarak oradaki Müslümanları da kucakladı.

Ramazan’ın üçüncü gününde Emniyet Evleri Mahallesi’nde başlayan iftarlar, merkez mahallesi ile sona erdi. İftardan önce orta oyunu ve çeşitli gösterilerin de yapıldığı sokak iftarlarına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterirken komşularıyla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da tüm sokak iftarlarına eksiksiz katıldı. Her iftar öncesi tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşları selamlayan Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Her sene ramazan ayıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz sokak iftarlarımız artık bir gelenek haline geldi. Burada her yaştan her kesimden vatandaşımızla aynı sofrayı paylaşıyoruz. Çocuklar ramazanın anlam ve önemini öğreniyorlar. Komşuluk bağlarının güçlenmesi, paylaşım toplumu oluşturması, birlik ve beraberliği sağlaması açısından sokak iftarlarının büyük önemi var. İftarların yanı sıra Hasbahçe’de de ramazanın ruhuna uygun birçok özel program tertipledik. Orada da on binlerce İstanbulluyu bir ay süresince misafir ederek güzel bir ramazan geçirmeleri için çalıştık. ’’ dedi.