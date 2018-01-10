Tüm gözler bu kararda! Son 2 gün

ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Steve Goldstein, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

KARAR CUMA GÜNÜ

Bir soru üzerine Goldstein, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceği konusunda, "Kararın cuma günü verileceğini bekliyoruz. Konuya ilişkin tartışma devam ediyor." dedi.

AA'nın haberine göre Goldstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile bu hafta içerisinde bir araya geleceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, cuma günü AP haber ajansına verdiği mülakatta, "Anlaşmayı ya düzelteceğiz ya da iptal edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.