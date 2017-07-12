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Esnaf vitrinine 15 Temmuz posterleri astı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yönetimi, İstanbul’daki tüm esnaf vitrinlerine 15 Temmuz posteri asacağını bildirdi. İlk posterler Taksim İstiklal Caddesi girişindeki büfelere asıldı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:24
Esnaf vitrinine 15 Temmuz posterleri astı

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ve birliğin yönetim kurulu üyeleri Taksim’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda İstanbul’daki esnafın vitrinine 15 Temmuz posterleri asılacağı açıklandı. Toplantını ardından İstiklal Caddesi’nin girişindeki büfelere 15 Temmuz posterleri asıldı.

Basın açıklaması yapan İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, ’’15 Temmuz, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktası ve tarihi bir günüdür. Ülkemiz, 15 Temmuz’da gerçekten çok büyük bir badire atlatmış

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:24
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