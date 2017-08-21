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Tüm engellerini aşıp Kur’an'a sarıldılar
İşitme engelli olmaları onlardaki Kur'an öğrenme ve okuma sevgilerine engel olamadı...
21 Ağustos 2017 Pazartesi 01:18
İşitme engelli olmaları onlardaki Kur'an öğrenme ve okuma sevgilerine engel olamadı...
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 01:18
işitme engelliler Kur'an
işaret diliyle Kuran
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