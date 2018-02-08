Türkiye ve Rusya arasında Ka-32 anlaşması

Rusya Federal Havacılık Kurumu ile Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, Rus yapımı Ka-32 helikopterlerinin önümüzdeki bahar aylarında Türkiye'ye sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladığı öğrenildi.

Sputnik'İn haberine göre Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada, "Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, Nais-2018 sivil havacılık altyapısı fuarı sırasında, uçuşa elverişlilik alanındaki işbirliğiyle ilgili uygulama anlaşmasını imzaladı. Uygulama anlaşmasının imzalanması, Rus Ka-32 helikopterlerini Türk alıcılarına önümüzdeki baharda sağlama imkanını açıyor" dendi.



Anlaşma, Rosaviatsiya ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuşa elverişlilik belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasını amaçlıyor ve böylelikle Rus hava araçlarının Türkiye'ye ithalatı için elverişli rejim oluşturuyor.



Ka-32 çok maksatlı helikopter arama kurtarma, yüksek montaj çalışmaları, yangın söndürme, yük taşıma, hasta ve yaralı tahliye, devriye ve özel operasyonlara destek amaçlı tasarlanmıştı.



Ka-32A11BC helikopteri günümüzde Rusya dışında Kanada, İspanya, Portekiz, İsviçre, Çin, Güney Kore ve Endonezya'da kullanılıyor.