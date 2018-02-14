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Tüm dünyayı umutlandıran gelişme.. Kanser 'süper suikastçı' ile yok edilecek

Bilim dünyasında müthiş keşif... Bilim insanları toksik bir molekül ile çeşitli kanser hücrelerini yok etmeyi başardılar.

14 Şubat 2018 Çarşamba 23:10
Tüm dünyayı umutlandıran gelişme.. Kanser 'süper suikastçı' ile yok edilecek

Bilim insanları genetik Huntington hastalığına özgü toksik bir molekül ile çeşitli kanser hücrelerini yok etmeyi başardılar. Araştırmacıların önünde şimdi çözmeleri gereken başka zorluklar bulunuyor. 

Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, hem farelerde hem insanlarda yumurtalık, göğüs, prostat, karaciğer, beyin, akciğer, cilt ve kolon kanseri hücrelerini yok eden molekülü 'süper suikastçı' olarak tanımladı.

MedicalXpress'te yer alan habere göre, 12 Şubat'ta EMBO dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten bilim insanları, daha önce hiç bu kadar güçlü bir şey görmediklerini açıkladılar. 

 

BEYİN HÜCRELERİNİ TAHRİP ETMEDEN KANSERLİ HÜCRELERİ YOK EDEBİLİR

Spesifik bir tekrarlanan RNA segmenti fazlalığından kaynaklanan Huntington hastalığı, toksik mekanizmayı aktive ederek hücrede hayatta kalmak için kritik olan genlere saldırılmasına yol açıyor.

Tedavisi henüz bulunamayan hastalık beyin hücrelerinin ölümüne, kişinin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini yitirmesine neden oluyor. 

Araştırmacılar 'suikastçı' molekülün beyindeki sinir hücrelerine kıyasla kanser hücrelerine karşı daha da güçlü olabileceğine inanıyor ve Huntington belirtilerine yol açmaksızın kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabileceğini umuyor.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 23:10
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