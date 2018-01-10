Tüm Dünya'yı kandırdı: Özür dilerim

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıklamıştı.

Astronot Norişige Kanai, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaşmıştı.

Kanai, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak hesaplamayı yanlış yaptığını söyleyip özür diledi. Kanai, 9 değil 2 santimetre uzadığını söyledi.

Twitter üzerinden bir özür mesajı yayınlayan Kanai, "Böyle yanlış bir paylaşımda bulunduğum için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.