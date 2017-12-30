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Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular

Suriye Geçici Hükümeti, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık 30 alt grubun 'Milli Ordu' adı altında birleştiğini açıkladı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:26
Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular

Geçici hükümetin Başbakanı Cevad Ebu Hatab, Halep'e bağlı Azez ilçesinde grupların liderleriyle bir araya geldi. Hatab, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından "Milli Ordu"nun kurulduğunu duyurdu.

Hatab, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikli amaçlarının Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgeyi ellerinde tutmak ve Esed rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı durarak halkı savunmak olduğunu söyledi.

Proje ile 3 kolorduyu birleştirdiklerini, şu an itibarıyla toplam 22 bin askere sahip olduklarını ifade eden Hatab, şunları kaydetti:

TÜRKİYE AYNI ŞEYİ YAPMADI

"1. Kolordu Türkiye'de eğitim alanlar. 2. ve 3. kolordu ise yaklaşık 30 gruptan oluşuyor. Bizim için en önemli husus, bütün bölgeyi tek bir ordu haline getirmek.

Bu da Türkiye'nin desteğiyle olur. Azez'den Cerablus arasını eskiden DEAŞ ve PKK/PYD militanları tutuyordu. Bu bölge yaklaşık 2 bin 300 kilometrekare. Burada Fırat Kalkanı Harekatı başladığı zaman bölgenin yüzde 15'i harabe oldu. Rakka'ya baktığımızda ise tamamı yıkıldı ve ondan sonra alındı. Türkiye aynı şeyi yapmadı yani kırıp dökmedi."

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bugüne kadar her alanda insanlara destek olduğunu anlatan Hatab, bu konuda Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

"İNANIYOUZ Kİ SURİYE'NİN GELECEĞİ GÜZEL OLACAK"

Geçici hükümetin Genelkurmay Başkanı Albay Heysem Efeysi de "Milli Ordu"nun 3 kolordunun birleşmesi sonucu oluştuğunu söyledi.

Kurulan ordunun ilerleyen günlerde tüm Suriye'yi kapsayacağını anlatan Efeysi, "Öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde bu kararı aldık. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden destek alarak bu karara vardık. Sonuçta Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 'Milli Ordu' kurulduktan sonra inşallah diğer kalan yerlerde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bugünden sonra her nerede olursa olsun gerek Esed güçleri gerek terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'yi bölgeden temizleyeceklerini aktaran Efeysi, temizlenen bölgelerde Genelkurmaya bağlı kolordu yapılanmaları kuracaklarını söyledi.

Efeysi, 2011 yılında çıktıkları devrim yoluna sonuna kadar devam edeceklerini belirterek, "İnanıyoruz ki Suriye'nin geleceği güzel olacak ve 2011'den bu yana çıktığımız bu devrime sonuna kadar gideceğiz. Birinci hedefimiz rejim güçlerinin baştan gitmesi ikinci hedefimiz ise ise terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'nin topraklarımızı bölmemesi için elimizden gelen tüm mücadeleyi vermek." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 21:26
  1. ÖSO
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Suriye
  4. Fırat Kalkanı Harekatı
  5. PKK
  6. PYD
  7. Türkiye
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