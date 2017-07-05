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Tüm çalışanların gözü kulağı bu haberde… Bakan az önce tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili olarak 13 Temmuz tarihine kadar gelen çözüm önerilerinin metin halinde verileceğini açıkladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:17
Tüm çalışanların gözü kulağı bu haberde… Bakan az önce tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, "13 Temmuz'a kadar paydaşlar kendi çözüm önerilerini yazılı metin halinde verecek" dedi.

Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tarafta işveren var, bir tarafta çalışan var. İkisi arasındaki ortak nokta yüzde 50'lerin üzerini geçtiyse, yüzde 70'e çıkmasına gayret ederiz. Yüzde 70 üzerinde uzlaşı yakalarsak üzerine gideriz. TBMM'e götürürüz orada da biraz daha olgunlaşır."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:17
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